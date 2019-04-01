روسيا تعلن تسليم تركيا احدث واخطر نظام صاروخي دفاعي في العالم ..

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أكد مدير الشركة الروسية الحكومية لتصدير السلاح أن بلاده ستبدأ تسليم تركيا أنظمة "إس-400" الصاروخية الدفاعية في شهر يوليو القادم.
وبحسب وكالة إنترفاكس الروسية فإن مدير شركة روسوبورون إكسبورت، "ألكسندر ميخييف"، أكد بالفعل أنه تمت بالفعل مناقشة كل شيء والاتفاق عليه.
وكانت أمريكا قد هددت بفرض عقوبات إذا أتمت تركيا صفقة "إس-400" مع روسيا. بينما قالت أنقرة إن شراءها للصواريخ لا يستدعي فرض عقوبات، لأن تركيا ليست خصما لواشنطن، وتفي بالتزاماتها في حلف شمال الأطلسي.
وكانت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا قد توترت منذ عدة أشهر، بسبب طلبية منظومة الدفاع الجوي إس 400 من قبل تركيا.
وحذرت الولايات المتحدة تركيا مرارا من أن منظومة صواريخ إس-400 الروسية التي تستهدف شراءها ستقوض أمن طائرات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارا أن بلاده لن تتخلى عن العقد الذي أبرمته مع روسيا لشراء الصواريخ. وتعتبر صواريخ إس 400 هي منظومة دفاع جوي روسية مضادة للطائرات وللصواريخ البالستية، ومنافسة لبطاريات باتريوت الأميريكية.