تدخل سعودي جديد لإنقاذ الريال اليمني و«حافظ معياد» يؤكد وصول أول دفعة الى خزائن البنك المركزي بـ«عدن»

الأربعاء 24 إبريل-نيسان 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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أعلن قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي اليمني اليوم الأربعاء 24 ابريل 2019م عن وصول أول دفعة من رواتب القوات المشتركة .

وذكر محافظ البنك المركزي اليمني "حافظ معياد" في منشور على صفحته" الفيس بوك"تابعة "مأرب برس"ان الدعم كجزء من الدعم الذي تقدمة المملكة العربية السعوديه لدعم استقرار الريال.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي اليمني وقع في شهر مارس اتفاقية مصارفة رواتب القوات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية .