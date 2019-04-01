مليشيا الحوثي تخطط لـ”أكبر عملية نهب في تاريخها“ وتحضيرات لـ”كارثة ستغرق المنطقة“

الأربعاء 24 إبريل-نيسان 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تحضر مليشيا الحوثي الانقلابية، لكارثة تعم المنطقة، ضمن مخطط لنهب نحو 1.5 مليون برميل نفط متواجده، في خزان "صافر" النفطي العائم المتواجد قبالة السواحل اليمنية الواقعة تحت سيطرة المليشيا.

واكد القيادي الحوثي، محمد علي الحوثي، في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، رصدها ”مأرب برس“ أن كمية النفط المخزنة في سفينة "صافر" العائمة قبالة الحديدة بدأت بالتسرب.

وقال: ”‏انقطع البيب بسفينة صافر (الخزان العائم) والذي يرفض العدوان الامريكي البريطاني السعودي الاماراتي وحلفهم من 2015 والى اليوم السماح ببيعه“.



وأضاف ”اننا نحمل دول العدوان مسؤلية اي اضرار قد يصيب البيئة البحرية اوالملاحية والذي سيسبب كارثةللعالم “.

مصدر حكومي قال لـ”مأرب برس“، ان مليشيا الحوثي تعطي أهمية للأحداث الاستباقية التي تقوم بها لتهريب المشتقات النفطية من الخزان العائم صافر وتهديدها بتلويث البيئة البحرية“.

واكد انها تتعمد اهمال الخزان وعدم صيانته، ليبدأ في التسريب بهدف ”مضايقة الصيادين وقتل الأسماك“، مشيرة الى انها تستخدم ذلك ايضاً كـ”وسيلة من وسائل حربها على الدولة لتغرير الرأي وتزييف الحقائق مع كل جريمة تقدم عليها“.

واوضح المصدر إن حجم الكارثة البيئية في البحر الأحمر، إن تعرض الخزان العائم لأي عمل عسكري أو حدوث تسرب نفطي، سيتعدى قدرة اليمن على مكافحتها حتى في زمن السلم، بل سيشكل تحدياً لدول الإقليم والمراكز المتخصصة فيه رغم إمكانياتها.

وبين ان حدوث تسرب، سيكون له خلاف الكارثة الاقتصادية، عواقب كارثية على الأرواح والبيئة البحرية وعلى الثروة السمكية في البحر الأحمر.

وخزان "صافر" النفطي العائم هو باخرة للتفريغ مملوكة للدولة اليمنية، وتسيطر عليها حالياً ميليشيا الحوثي.

وكانت الباخرة تستقبل قبل الانقلاب واندلاع الحرب في اليمن، إنتاج خمس شركات نفطية، وعبرها يتم التصدير إلى الخارج، وتزويد مصافي عدن بالنفط الخام.

وترتبط باخرة "صافر" في ميناء رأس عيسى، بأنبوب يبلغ طوله 428 كيلومترا، يتم عبره نقل النفط الخام من القطاع النفطي رقم 9 في منطقة مالك في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن والمطلة على بحر العرب مروراً بنقطة الاستقبال وخط التصدير الرئيسي الموجود بـ"القطاع 18" في منطقة صافر بمحافظة مأرب، حيث توجد منشآت شركة "صافر" الحكومية للعمليات النفطية، ومنها يتم ضخ النفط إلى المحطة النهائية في منطقة رأس عيسى غرب البلاد على ساحل البحر الأحمر.

ويصور الحوثيون اللذين يتعمدون عدم صيانة الخزان، ان تفريغ الخزان أصبح ضرورة ملحّة يجب القيام بها على وجه السرعة كأولوية قصوى في الوقت الراهن، وذلك كمبرر لنهب النفط المتواجد بداخله، فيما ترى الحكومة الشرعية ان بقاء الكمية بداخله تحافظ عليه من الصدى والتلف.

وفي 1 ابريل/نيسان 2019م، اقتحم مسلحو الحوثي محطة تخفيض ضخ النفط الخام التابعة للشركة بمحافظة ريمة، وقاموا بسحب النفط الخام منها ومن الانبوب الرئيسي للتصدير من حقول الانتاج بمحافظة مأرب الى رأس عيسى في الحديدة.

وحذرت شركة صافر، حينها من خطورة افراع النفط الخام من الانبوب الاستراتيجي والذي سيعرضه للصدى والتأكل وبالتالي تدمير الانبوب الذي يعد اول خط استراتيجي لضخ النفط في اليمن وتم انشائه في نهاية ثمانينيات القرن الماضي بملايين الدولارات، فضلا عن ما ستتسبب به هذه الخطوة من تبعات بيئية كارثية على الارض والانسان.

يشار الى ان شركة صافر توقفت من ضخ النفط عبر هذا الخط الممتد من حقول صافر في محافظة مأرب إلى الخزان العائم (صافر) في البحر الأحمر برأس عيسى بمحافظة الحديدة ، منذ انقلاب مليشيا الحوثي واحتلالها مؤسسات الدولة في سبتمبر 2015م وبقيت فيه كميات النفط الخام التي تحفظ انبوب الخط الرئيسي من التأكل والصدى.