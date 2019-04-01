تفاصيل لقاء جمع ”الميسري“ بـ”شلال شائع“ وحديث عن ”تنسيق مشترك“

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التقى وزير الداخلية احمد الميسري اليوم الاربعاء 24 ابريل/نيسان، برجل الإمارات في عدن، شلال علي شايع لمناقشة الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة.
وفي اللقاء، أكد الوزير الميسري بأن هناك ”تنسيق وتعاون مشترك بين وزارته والتشكيلات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن“، في إشارة الى التشكيلات المسلحة المدعومة من الامارات ويقودها شلال.
وبحسب وكالة ”سبأ" فقد أوضح الوزير ان ”هناك مساعي لتوحيد الوحدات ودمجها في تحت مظلة وزارة الداخلية وغرفة عمليات مشتركة لما فيه تعزيز أمن واستقرار المحافظة“.
كما ناقشا، اللمشكلات التي نجمت عن الأعداد الهائلة للمهاجرين من دول القرن الأفريقي، وما تمثله تلك الأعداد من إرباكات للأمن والاستقرار في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.