تحركات حكومية لسحب البساط من تحت ”الإمارات“ وتوجيه أقوى ضربة لها شابة خليجية فاجئها مخاض الولادة داخل قاعة الامتحان.. فماذا حدث؟ حفتر وقواته ينتحرون على أبواب طرابلس .. انسحابات لأكثر من 60 كلم من العاصمة وملاحقتهم زنقة زنقه .. تفاصيل لماذا احتفت إسرائيل وهللت لملياردير إماراتي شهير معلومات وتفاصيل صادمة لليمنيين و 4 موجات تجتاح البلد أشهر فنان عربي يدخل المستشفى بشكل سري ووضعة الصحي خطير الجزائر.. وفاة الشيخ عباسي مدني مؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الحوثيون يقتحمون الجنوب من محورين.. المقاومة تستغيث و”علي محسن“ يتوعد ”الخونة“ (اخر المستجدات) الشيخ ”حمود المخلافي“ في مهمة عاجلة الى ”برلين“.. تفاصيل البنك المركزي يعلن سعره الجديد لدولار و الريال السعودي..
فاجأ آلام مخاض الولادة، طالبة بالصف الثالث الثانوي بوسط الحوية- شمالي الطائف، داخل قاعة الامتحانات من اليوم الأول من الاختبارات النهائية.
ووفقاً لصحيفة”سبق” السعودية، تم نقل الطالبة إلي مستشفى القوات المسلحة بالهدا، وتقديم العناية الطبية اللازمة لها في مثل هذه الحالات، ومنع الأطباء مغادرتها المستشفى حفاظاً على سلامتها وسلامة المولود.
من جهتها تفاعل مدير تعليم الطائف الدكتور “طلال اللهيبي” مع موقف الطالبة، ووجّه الشؤون التعليمية بتشكيل لجنة لإجراء الاختبارات لها بالمستشفى بعد تقرير الأطباء بمنع خروجها.