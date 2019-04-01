شابة خليجية فاجئها مخاض الولادة داخل قاعة الامتحان.. فماذا حدث؟

الأربعاء 24 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 207

فاجأ آلام مخاض الولادة، طالبة بالصف الثالث الثانوي بوسط الحوية- شمالي الطائف، داخل قاعة الامتحانات من اليوم الأول من الاختبارات النهائية.

ووفقاً لصحيفة”سبق” السعودية، تم نقل الطالبة إلي مستشفى القوات المسلحة بالهدا، وتقديم العناية الطبية اللازمة لها في مثل هذه الحالات، ومنع الأطباء مغادرتها المستشفى حفاظاً على سلامتها وسلامة المولود.

من جهتها تفاعل مدير تعليم الطائف الدكتور “طلال اللهيبي” مع موقف الطالبة، ووجّه الشؤون التعليمية بتشكيل لجنة لإجراء الاختبارات لها بالمستشفى بعد تقرير الأطباء بمنع خروجها.