حفتر وقواته ينتحرون على أبواب طرابلس .. انسحابات لأكثر من 60 كلم من العاصمة وملاحقتهم زنقة زنقه .. تفاصيل

الأربعاء 24 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال مراسلون لوكالة "رويترز"، إن القوات المؤيدة للحكومة الليبية المعترف بها دوليا دفعت القوات الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا للخلف أكثر من 60 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من العاصمة طرابلس أمس.

ووفق ما قال فريق من "رويترز"، فإن بلدة العزيزية باتت تحت السيطرة التامة لقوات حكومة طرابلس حيث فتحت المتاجر أبوابها بعد أيام من القتال.

ويعد هذا أحدث تطور ميداني منذ أن بدأت قوت حفتر، هجومًا على العاصمة قبل نحو ثلاثة أسابيع. لكنه أخفق برغم المعارك العنيفة في الأسبوع الماضي في كسر الدفاعات جنوبي المدينة.

وفي الأيام القليلة الماضية، دفعت القوات المؤيدة لحكومة طرابلس قوات الجيش الوطني الليبي للتراجع في بعض المناطق.

لكن سكان قالوا إن القتال لا يزال مستعرًا في بعض الضواحي الجنوبية فيما سمع دوي القصف على مدى يوم أمس حتى في وسط طرابلس.

وإلى الجنوب من العزيزية, شاهد فريق من "رويترز" تنقل في قرى على الطريق إلى الهيرة العديد من السيارات المحترقة التابعة لقوات حفتر وخمسة قتلى على الأقل.

واقترب الصحفيون لما يصل إلى 25 كيلومترا تقريبًا من غريان، قاعدة حفتر المتقدمة في هجومه على طرابلس.

لكن قد يكون من الصعب استعادة السيطرة على البلدة نظرا لأنها تقع في الجبال بعد الهيرة.

وجلس سجين من الجيش الوطني الليبي بدا عليه التعب على ظهر شاحنة خفيفة. واستولت القوات الموالية لطرابلس أيضًا على دبابتين صناعة سوفيتية إحداهما لحقت بها أضرار جسيمة.

وتقول إحصاءات للأمم المتحدة إن 264 شخصا بينهم 21 مدنيا قتلوا منذ الخامس من أبريل نيسان وأصيب 1266 بينهم 69 مدنيا. وفر نحو 32 ألف مدني من بيوتهم إلى مناطق أكثر أمنا.

ويمثل أحدث تطور عسكري انتكاسة لخطط حفتر لتنصيب نفسه حاكما للبلاد وقد يخفف من حدة وضع خطير انقسمت حوله الحكومات الأجنبية التي لها مصالح في ليبيا.

غير أن خط الجبهة لا يزال غير ثابت . وسبق أن اكتسب الطرفان وخسرا أراضي في غضون أيام أو حتى ساعات.

وإذا جرت الدعوة لوقف إطلاق النار مثلما طالبت الأمم المتحدة، فإن قوات حفتر ستظل رغم ذلك مسيطرا على مساحة كبيرة من الأرض.

ودعا زعماء أفارقة، بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يدعم حفتر أمس إلى "وقف إطلاق النار فورا وبدون شروط في ليبيا".

ورفضت طرابلس وقف إطلاق النار من دون انسحاب الجيش الوطني الليبي. وبدا أن البيان يؤيد الجيش الوطني الليبي، إذ قال إن الجيش بحاجة لإنهاء "فوضى الفصائل"، وهو موقف كثيرًا ما يتخذه الجيش الوطني الليبي.