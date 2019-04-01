لماذا احتفت إسرائيل وهللت لملياردير إماراتي شهير

الأربعاء 24 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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احتفت صفحة إسرائيل بالعربية ، برجل الأعمال الإماراتي " خلف الحبتور"، بعد مطالبته بضرورة قبول العرب بالأمر الواقع مع إسرائيل.

وكتبت الصفحة على حسابها في تويتر : " بعد تصريحاته رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يعقب على ردود الفعل السلبية لدعوته التوصل إلى سلام مع إسرائيل.يقول: ماذا حققت الأحلام الوردية؟ ماذا قدمتم لأطفال وشباب فلسطين؟من لديه حلّ للقضية؟ أن نرضى بالوضع الراهن يعني أن نرضى استمرار الجحيم الفلسطيني".

وكان الحبتور قد تعرض لردود أفعال واسعة بسبب مطالبته بضرورة التطبيع مع إسرائيل .

ونشر "الحبتور" مقطع فيديو يطالب فيه بضرورة التطبيع الكامل مع إسرائيل، قائلًا: "سؤال أطرحه وأتوقع الكثير من النقد، ولكن حان الوقت لطرحه علانية؛ لماذا لا نوقع في الخليج_العربي سلام مع إسرائيل؟ .. لقد حان الوقت لذلك كما فعلت قبلنا مصر والمغرب والأردن. فليكن بيننا سلام وتعاون في مجال العلم والاقتصاد والتكنولوجيا والزارعة وحتى الدفاع".

وأضاف: "عدونا المشترك هو إيران وليس إسرائيل".

وقد ردت الإعلامية اللبنانية غادة عويس على تغريدة "الحبتور" ، قائلة: "لأنها كيان توسعي قام على الهوية الدينية وسرقة أراضي الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين .. بالمنطق نفسه،لماذا تنتقدون إيران وتريدون أن يعاديها العرب؟.. لماذا لا يكون بينكم وبين إيران سلام وتعاون في مجال العلم والاقتصاد والتكنولوجيا والزراعة وحتى الدفاع؟ لأن أمريكا تكره إيران وتحب إسرائيل؟"