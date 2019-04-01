الشيخ ”حمود المخلافي“ في مهمة عاجلة الى ”برلين“.. تفاصيل

الأربعاء 24 إبريل-نيسان 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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زار، قائد المقاومة الشعبية بتعز، الشيخ حمود سعيد المخلافي، جمهورية ألمانيا لاستكمال ترتيبات تأسيس مركز متخصص بالأطراف الصناعية، لمعالجة جرحى تعز.

وقال قائد المقاومة الشعبية بتعز، الشيخ حمود سعيد المخلافي، إن عملية تجهيز مركز الأطراف الصناعية، لمعالجة جرحى مدينة تعز أصبحت مسألة وقت.

وأشار إلى أن المركز مزود بأحدث الأجهزة الطبية والكوادر الأجنبية عالية الكفاءة، مؤكدا أن ”الجرحى يحتلون أولوية رئيسية ولن نبخل عنهم في رعايتهم والاهتمام بهم“.

وأواخر العام الفائت أعلن المخلافي، عن تأسيس مركز متخصص بالأطراف الصناعية في عُمان، لمعالجة جرحى مدينة تعز المبتورين.

وقال الشيخ المخلافي حينها، في تصريحات صحفية، "إن فاعل الخير تكفل بعلاج دفعة جديدة من جرحى تعز الحالات الطارئة، والحرجة، إلى جانب أعداد أخرى من المبتورين".

يشار إلى أن مشكلة الجرحى في مدينة تعز لازالت متفاقمة في ظل الإهمال من قبل الحكومة الشرعية والمعنيين بالملف الإنساني.