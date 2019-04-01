الشيخ ”حمود المخلافي“ في مهمة عاجلة الى ”برلين“.. تفاصيل البنك المركزي اليمن يحدد سعرا جديدا وثابتا لصرف الدولار و الريال السعودي.. تعرف على التسعيرة الجديدة أمر مفاجئ وغير معتاد حدث هذا الاسبوع والسلطات تعتبره تهديدا للأمن القومي في اليمن معلومات جديدة عن ظروف وملابسات وفاة ونقل وزير داخلية الحوثيين - تنقل بين 3 دول واستقر في مكان شديد المراقبة الرئيس الإيران يكشف عن مخطط لزعيم عربي كان يستهدف احتلال 4 دول خليجية على ماذا أغارت طائرات التحالف اليوم وأين وما الأهداف السرية التي دمرتها؟ علي محسن يصدر توجيهات صارمة للقيادة العسكرية في الضالع وإب ويكشف عن خلافات وخونة بن سلمان يكشف هدف السعودية الأول في اليمن وأمر ستمضي فيه مهما كان مكلفا معارك طاحنة في أبرز معاقل المقاومة بعد «ذي ناعم» ومناشدة عاجلة للتحالف -آخر المستجدات سقوط وشيك لأهم جبهة تدافع عن الجنوب بخذلان غير مسبوق وخطر حقيقي يهدد العند والمسيمير
زار، قائد المقاومة الشعبية بتعز، الشيخ حمود سعيد المخلافي، جمهورية ألمانيا لاستكمال ترتيبات تأسيس مركز متخصص بالأطراف الصناعية، لمعالجة جرحى تعز.
وقال قائد المقاومة الشعبية بتعز، الشيخ حمود سعيد المخلافي، إن عملية تجهيز مركز الأطراف الصناعية، لمعالجة جرحى مدينة تعز أصبحت مسألة وقت.
وأشار إلى أن المركز مزود بأحدث الأجهزة الطبية والكوادر الأجنبية عالية الكفاءة، مؤكدا أن ”الجرحى يحتلون أولوية رئيسية ولن نبخل عنهم في رعايتهم والاهتمام بهم“.
وأواخر العام الفائت أعلن المخلافي، عن تأسيس مركز متخصص بالأطراف الصناعية في عُمان، لمعالجة جرحى مدينة تعز المبتورين.
وقال الشيخ المخلافي حينها، في تصريحات صحفية، "إن فاعل الخير تكفل بعلاج دفعة جديدة من جرحى تعز الحالات الطارئة، والحرجة، إلى جانب أعداد أخرى من المبتورين".
يشار إلى أن مشكلة الجرحى في مدينة تعز لازالت متفاقمة في ظل الإهمال من قبل الحكومة الشرعية والمعنيين بالملف الإنساني.