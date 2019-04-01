الشيخ ”حمود المخلافي“ في مهمة عاجلة الى ”برلين“.. تفاصيل البنك المركزي اليمن يحدد سعرا جديدا وثابتا لصرف الدولار و الريال السعودي.. تعرف على التسعيرة الجديدة أمر مفاجئ وغير معتاد حدث هذا الاسبوع والسلطات تعتبره تهديدا للأمن القومي في اليمن معلومات جديدة عن ظروف وملابسات وفاة ونقل وزير داخلية الحوثيين - تنقل بين 3 دول واستقر في مكان شديد المراقبة الرئيس الإيران يكشف عن مخطط لزعيم عربي كان يستهدف احتلال 4 دول خليجية على ماذا أغارت طائرات التحالف اليوم وأين وما الأهداف السرية التي دمرتها؟ علي محسن يصدر توجيهات صارمة للقيادة العسكرية في الضالع وإب ويكشف عن خلافات وخونة بن سلمان يكشف هدف السعودية الأول في اليمن وأمر ستمضي فيه مهما كان مكلفا معارك طاحنة في أبرز معاقل المقاومة بعد «ذي ناعم» ومناشدة عاجلة للتحالف -آخر المستجدات سقوط وشيك لأهم جبهة تدافع عن الجنوب بخذلان غير مسبوق وخطر حقيقي يهدد العند والمسيمير
حدد البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء 24 ابريل/نيسان، للبنوك التجارية والإسلامية، أسعار العملات الأجنبية، مقابل طلبات الاعتمادات المستندية لعملائهم التجار.
وحدد البنك صرف العملات الأجنبية بـ 133 للريال السعودي، و506 للدولار، مشترطا على البنوك التجارية، أن يتم دفع قيمة الاعتمادات المستندية للسلع المذكورة بالعملة المحلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، والقائم بأعمال وكيل قطاع العلاقات المصرفية الخارجية حسين القعيطي وفقا لوكالة سبأ.
وناقش الاجتماع، بحضور قطاعي الرقابة على البنوك والعلاقات المصرفية الخارجية، ومدراء البنوك التجارية والإسلامية، آلية دعم فتح اعتمادات مستندية للتجار بالسلع والمواد التي لا تشملها المواد المدعمة من الوديعة السعودية، والمتمثلة في (المواد الغذائية – المستلزمات الطبية – مواد البناء – الأقمشة والملابس).
واستعرض القائم بأعمال وكيل قطاع العلاقات المصرفية الخارجية بالبنك، الإجراءات والمستندات اللازمة التي يتم بموجبها البنوك التجارية استقبال طلبات الاعتمادات من قبل عملاءهم من التجار، والتي تتم معالجتها خلال 2 – 3 أيام فقط.
واشترط المركزي اليمني، على البنوك التجارية، أن يتم دفع قيمة الاعتمادات المستندية للسلع المذكورة بالعملة المحلية، بسعر صرف 133 مقابل الريال السعودي، و506 مقابل الدولار.
وأشار القعيطي، الى أن تلك الإجراءات تشمل جميع البنوك العاملة في الجمهورية دون استثناء.