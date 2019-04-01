البنك المركزي اليمن يحدد سعرا جديدا وثابتا لصرف الدولار و الريال السعودي.. تعرف على التسعيرة الجديدة

الأربعاء 24 إبريل-نيسان 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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حدد البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء 24 ابريل/نيسان، للبنوك التجارية والإسلامية، أسعار العملات الأجنبية، مقابل طلبات الاعتمادات المستندية لعملائهم التجار.

وحدد البنك صرف العملات الأجنبية بـ 133 للريال السعودي، و506 للدولار، مشترطا على البنوك التجارية، أن يتم دفع قيمة الاعتمادات المستندية للسلع المذكورة بالعملة المحلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، والقائم بأعمال وكيل قطاع العلاقات المصرفية الخارجية حسين القعيطي وفقا لوكالة سبأ.

وناقش الاجتماع، بحضور قطاعي الرقابة على البنوك والعلاقات المصرفية الخارجية، ومدراء البنوك التجارية والإسلامية، آلية دعم فتح اعتمادات مستندية للتجار بالسلع والمواد التي لا تشملها المواد المدعمة من الوديعة السعودية، والمتمثلة في (المواد الغذائية – المستلزمات الطبية – مواد البناء – الأقمشة والملابس).

واستعرض القائم بأعمال وكيل قطاع العلاقات المصرفية الخارجية بالبنك، الإجراءات والمستندات اللازمة التي يتم بموجبها البنوك التجارية استقبال طلبات الاعتمادات من قبل عملاءهم من التجار، والتي تتم معالجتها خلال 2 – 3 أيام فقط.

واشترط المركزي اليمني، على البنوك التجارية، أن يتم دفع قيمة الاعتمادات المستندية للسلع المذكورة بالعملة المحلية، بسعر صرف 133 مقابل الريال السعودي، و506 مقابل الدولار.

وأشار القعيطي، الى أن تلك الإجراءات تشمل جميع البنوك العاملة في الجمهورية دون استثناء.