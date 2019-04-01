على ماذا أغارت طائرات التحالف اليوم وأين وما الأهداف السرية التي دمرتها؟

الأربعاء 24 إبريل-نيسان 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 992

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الاربعاء، غارات استهدفت مواقع مهمة وسرية للحوثيين في مديرية ساقين في صعدة (شمال اليمن).

وقالت وسائل اعلام سعودية إن مقاتلات التحالف شنت غارتين استهدفتا غرفة اتصالات متطورة، ومخزناً كبيراً للأسلحة تابعاً للميليشيات في جبال ابن عريج بمديرية ساقين.

و أشارت إلى أن الغاراتين دمرتا غرفة الاتصالات ومخازن الأسلحة، ونجم عنهما مصرع من بداخلها من عناصر.

وأكدت مصادر ميدانية وقوع انفجارات كبيرة في المنطقة المذكورة، وتصاعد أعمدة الدخان بشكل كبير ولفترة طويلة عقب الاستهداف.