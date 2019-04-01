الرئيس الإيران يكشف عن مخطط لزعيم عربي كان يستهدف احتلال 4 دول خليجية على ماذا أغارت طائرات التحالف اليوم وأين وما الأهداف السرية التي دمرتها؟ علي محسن يصدر توجيهات صارمة للقيادة العسكرية في الضالع وإب ويكشف عن خلافات وخونة بن سلمان يكشف هدف السعودية الأول في اليمن وأمر ستمضي فيه مهما كان مكلفا معارك طاحنة في أبرز معاقل المقاومة بعد «ذي ناعم» ومناشدة عاجلة للتحالف -آخر المستجدات سقوط وشيك لجبهة الحشاء بخذلان من الشرعية والتحالف وخطر حقيقي ينتظر الجنوب خفايا وأسرار ما وجدته المخابرات التركية بعد تحليل أجهزة جاسوسي الإمارات كريستيانو يطالب يوفنتوس بـ6 صفقات ضخمة المجلس العسكري بالسودان يرد على طلب التنحي وفاة راكبة على متن طائرة اليمنية
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الاربعاء، غارات استهدفت مواقع مهمة وسرية للحوثيين في مديرية ساقين في صعدة (شمال اليمن).
وقالت وسائل اعلام سعودية إن مقاتلات التحالف شنت غارتين استهدفتا غرفة اتصالات متطورة، ومخزناً كبيراً للأسلحة تابعاً للميليشيات في جبال ابن عريج بمديرية ساقين.
و أشارت إلى أن الغاراتين دمرتا غرفة الاتصالات ومخازن الأسلحة، ونجم عنهما مصرع من بداخلها من عناصر.
وأكدت مصادر ميدانية وقوع انفجارات كبيرة في المنطقة المذكورة، وتصاعد أعمدة الدخان بشكل كبير ولفترة طويلة عقب الاستهداف.