بن سلمان يكشف هدف السعودية الأول في اليمن وأمر ستمضي فيه مهما كان مكلفا

الأربعاء 24 إبريل-نيسان 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير ‏خالد بن سلمان أن الميليشيات الحوثية تواصل خرق قرارات مجلس الأمن واتفاق ستوكهولم ‎الخاص بمدينة الحديدة.

ولفت خلال مؤتمر تحقيق الأمن الدولي بموسكو، إن الميليشيات الحوثية تجاهلت القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية.

واكد بأن المملكة تهدف الى تحقيق الاستقرار في اليمن واضاف " نرغب في تحقيق أمنية الإنسان اليمني في العيش بسلام في ظل الحكومة الشرعية".

كما أكد نائب وزير الدفاع السعودي، "أن المملكة ماضية في التصدي للإرهاب والتطرف مهما كلف الأمر"، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط هو من أهم أهداف السعودية، وسندعم كافة الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم، وعلينا محاربة كل مصادر تمويل الإرهاب وتعزيز وسائل غسل الأموال".

وأوضح أن إيران تستمر في نهجها بدعم التطرف والإرهاب، ويستمر النظام الإيراني في تغذية الطائفية وعدم احترام القوانين الدولية".

وأكد أن إيران تهز استقرار المنطقة عبر دعم ميليشيات حزب الله والحوثيين.