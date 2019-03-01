عاجل : علي محسن يصدر توجيهات صارمة للقيادة العسكرية في الضالع وإب ويكشف عن خلافات وخونة بن سلمان يكشف هدف السعودية الأول في اليمن وأمر ستمضي فيه مهما كان مكلفا معارك طاحنة في أبرز معاقل المقاومة بعد «ذي ناعم» ومناشدة عاجلة للتحالف -آخر المستجدات سقوط وشيك لجبهة الحشاء بخذلان من الشرعية والتحالف وخطر حقيقي ينتظر الجنوب خفايا وأسرار ما وجدته المخابرات التركية بعد تحليل أجهزة جاسوسي الإمارات كريستيانو يطالب يوفنتوس بـ6 صفقات ضخمة المجلس العسكري بالسودان يرد على طلب التنحي بموقف يصدم دول الخليج وفاة راكبة على متن طائرة اليمنية ميليشيات الحوثي تعتقل قيادات في وزارة النفط «الزينبيات»استنساخ حوثي للتجربة الإيرانية.. إحصائية باعداد المجندات في صفوف المليشيات
قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن الميليشيات الحوثية تواصل خرق قرارات مجلس الأمن واتفاق ستوكهولم الخاص بمدينة الحديدة.
ولفت خلال مؤتمر تحقيق الأمن الدولي بموسكو، إن الميليشيات الحوثية تجاهلت القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية.
واكد بأن المملكة تهدف الى تحقيق الاستقرار في اليمن واضاف " نرغب في تحقيق أمنية الإنسان اليمني في العيش بسلام في ظل الحكومة الشرعية".
كما أكد نائب وزير الدفاع السعودي، "أن المملكة ماضية في التصدي للإرهاب والتطرف مهما كلف الأمر"، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط هو من أهم أهداف السعودية، وسندعم كافة الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم، وعلينا محاربة كل مصادر تمويل الإرهاب وتعزيز وسائل غسل الأموال".
وأوضح أن إيران تستمر في نهجها بدعم التطرف والإرهاب، ويستمر النظام الإيراني في تغذية الطائفية وعدم احترام القوانين الدولية".
وأكد أن إيران تهز استقرار المنطقة عبر دعم ميليشيات حزب الله والحوثيين.