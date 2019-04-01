معارك طاحنة في أبرز معاقل المقاومة بعد «ذي ناعم» ومناشدة عاجلة للتحالف -آخر المستجدات

الأربعاء 24 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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افادت مصادر ميدانية اليوم الاربعاء ان الحوثيين حشدوا لحملة كبيرة تضمنت دبابات وعربات بي ام ومدرعات وأطقم عسكرية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقالت المصادر لموقع مأرب برس ان الحملة الحوثية ، تهدف لاقتحام منطقة الحبج أبرز مناطق المقاومة في مديرية الزاهر ال حميقان

وناشدت المقاومة في المنطقة التحالف العربي للتدخل واستهدتف الآليات الثقيلة للحوثيين ، من دبابات وعربات PMP

وفي تفاصيل المواجهات الميدانية قالت المصادر ان معارك عنيفة اندلعت منذ الساعات الأولى اليوم الاربعاء بين ابطال المقاومة والميلشيات الحوثية في منطقة قربه بمديرية الزاهر

واشارت المصادر ان الحوثي تقدم بقوة كبيرة تتضمن 6 دبابات وعربات PMP ومدرعات وعيارات ثقيلة إلى منطقة قربه سعياً للوصول إلى منطقة الحبج ، وخاضت المقاومة معارك عنيفة وتمكنت خلالها المقاومة من تحرير موقع الاريل بقربة وايقاف التقدم الحوثي وتعرض الحوثي لخسائر كبيرة في الأرواح ولازالت جثثهم مرمية في الاريل فيما ارتقى 2 من ابطال المقاومة في المواجهات

وفيما قالت المصادر ان معنويات رجال المقاومة مرتفعة رغم الفارق الكبير في الأسلحة ، طالبت المقاومة قيادة الشرعية والتحالف بالتدخل واستهداف الأسلحة الثقيلة من دبابات وغيرها والتي يستخدمها الحوثي لقصف المناطق الاهله بالسكان واستهداف مواقع المقاومة

وكانت المعارك قد انتقلت الى مديرية الزاهر بعد التقدم الذي احرزه الحوثيين في مديرية ذي ناعم المجاورة......