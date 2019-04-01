كريستيانو يطالب يوفنتوس بـ6 صفقات ضخمة

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كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي عن أسماء اللاعبين الستة الذي يتمنى التوقيع معهم في سوق الانتقالات الصيفي.
بعد الحصول على أول لقب له بالدوري الإيطالي ، يحرص اللاعب البرتغالي على إضافة المزيد من الألقاب بالموسم المقبل ، بعد فشله في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
في محاولة لإحياء ثروات النادي في أوروبا ، أصدر رونالدو ‘‘قائمة أهدافه الصيفية‘‘ التي يريد أن يوقعها النادي للموسم المقبل ، وفقًا لما ذكرته صحيفة ‘‘ديلي ميل‘‘.
ويرغب كريستيانو رونالدو في أن يوقع اليوفي مع 6 لاعبين ، ويأتي على رأسهم مواطنه جواو فيليكس جناح بنفيكا البرتغالي ، الذي تقدر قيمته بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.
كما يحرص رونالدو أيضًا على الحصول على ثنائي ريال مدريد رافائيل فاران وإيسكو لتعزيز فريق ماسيمليانو أليجري ، في ظل الأنباء التي تربط ثنائي الميرينجي بمغادرة النادي بالموسم المقبل.
ومن الأسماء الأخرى التي تم طرحها من قبل كريستيانو رونالدو ، اسم قائد أياكس أمستردام الهولندي ماتياس دي ليخت ومدافع روما كوستاس مانولاس ولاعب خط وسط ليون تانجي ندومبيلي.
ويشعر كريستيانو رونالدو أن اللاعبين الذي يتطلع رونالدو لجلبهم ليوفنتوس ، لن يدعموا يوفنتوس فحسب ، بل سيضعفوا منافسيه الأوروبيين الرئيسيين أيضًا قبل بداية دوري أبطال أوروبا في موسم 2019-2020 ، وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة.