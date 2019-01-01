وفاة راكبة على متن طائرة اليمنية

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شهد مطار القاهرة الدولى، وفاة راكبة يمنية الجنسية قبل هبوط الطائرة القادمة من عدن، إثر تعرضها لأزمة صحية.
تلقي برج المراقبة بالمطار إشارة من قائد طائرة الخطوط اليمنية القادمة من عدن، بتعرض راكبة لأزمة صحية مفاجئة أثناء الرحلة ، تدعى "تسليم .ا" 61 عاما .
تم تجهيز سيارة إسعاف بأرض المهبط علي موقع 3 ، تحت إشراف إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة، برئاسة الدكتور حازم حسين مدير عام الحجر الصحى، ومحمود غنيم مشرف الإسعاف، لنقل جثمان الراكبة إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار، بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة خلال تحليق الطائرة فى الهواء فى طريقها إلى القاهرة .