ميليشيات الحوثي تعتقل قيادات في وزارة النفط

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ألقت ميلشيات الحوثي، القبض على 4 من قيادات نقابة عمال النفط في صنعاء بسبب رفضهم لفساد قيادات حوثية في شركة النفط وخطة لصرف مرتبات الموظفين بنظام "الريال الإلكتروني".
ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن مصادر في نقابة شركة النفط أن عناصر من الأمن التابعين للحوثيين اختطفوا أربعة من قيادات النقابة واقتادوهم إلى جهة مجهولة.
وكان العشرات من موظفي وزارة النفط والمعادن وشركة النفط اليمنية في صنعاء، نفذوا وقفة احتجاجية لرفضهم آلية الصرف التي أقرها الحوثيون، كوسيلة للتحايل على مرتبات الموظفين.
ووفقا لخطة الحوثيين، فإنهم يسعون لتطبيق نظام الريال الإلكتروني، وهو عبارة عن قسيمة شراء إلكترونية عبر محال تجارية محددة يحصل المتمردون على نسبة من قيمتها، الأمر الذي يشبه البطاقة الغذائية التي صرفتها ميلشيات الحوثيين لموظفي بعض جهات حكومية في صنعاء.