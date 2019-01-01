طرد عائلة البشير وأشقائه من مسكنه بالقيادة العامة للجيش

الأربعاء 24 إبريل-نيسان 2019 الساعة 08 صباحاً / مارب برس - وكالات

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كشفت مصادر مقربة من أسرة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير أن السلطات السودانية أفرغت مسكنه بالقيادة العامة للجيش “بيت الضيافة” وأمرت عائلته بالمغادرة بعد يومين من نقله الى سجن كوبر.

وقالت وسائل إعلام محلية سودانية أن جميع أفراد أسرة البشير تركوا المسكن الرئاسي وانتقلوا إلى منازل خاصة بهم، حيث كان البشير يقيم في بيت الضيافة ومعه زوجتيه ووالدته وشقيقيه علي وعباس وعائلتيهما وآخرين من أقربائه.

وكانت تقارير صحفية، قد تحدثت عن تفاصيل جديدة عن الزنزانة التي أودع داخلها البشير، عقب ترحيله إلى سجن كوبر، الأكثر تحصينا في السودان. ووفقا لصحيفة “الإمارات اليوم”، تضم زنزانة البشير تلفزيونا ومكيفا للهواء يعمل بالماء، بالإضافة إلى سريرين ومقعدين.

وقالت المصادر إن البشير هو الوحيد الذي يتمتع بهذه الميزات داخل زنزانته، في حين أن زنازين 17 مسؤولا سودانيا سابقا تم اعتقالهم مؤخرا، تفتقر للتكييف وأجهزة التلفاز. وذكرت الصحيفة أن الغرفة التي يقبع فيها البشر حاليا، كانت في يوم من الأيام سجنا للفريق أول صلاح عبد الله قوش، آخر رئيس لجهاز الأمن والمخابرات في عهد البشير، الذي تم اعتقاله مجددا بعد عزل البشير.

ونقل موقع “باج نيوز” عن "مصادره" أن زنزانة البشير تعد الأفضل داخل السجن، احتجز فيها من قبل رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي. ومنعت السلطات الرئيس السوداني المعزول من استخدام هاتفه المحمول منذ تحويله إلى سجن كوبر.

ويقع سجن كوبر في مدينة الخرطوم، وتم تشييده إبان الحكم البريطاني للسودان عام 1903، على مساحة 5 آلاف متر مربع، وتعود تسميته إلى أول قائم عليه عقب تشييده في أوائل القرن العشرين، وهو ضابط بريطاني يدعي كوبر.