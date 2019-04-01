وصفة سحرية من الخيار والثوم لعلاج هذا المرض الخطير مصادر تكشف سبب الإنفجار العنيف الذي هز اليوم أحد الأحياء السكنية بـ«صنعاء» قطر تكشف عن أضخم برنامج لها في صناعة الغاز سيدة الأعمال الروسية الحسناء ماريا .. لماذا اعتقلتها الكويت ؟ انتبه... كاميرات لتحديد الجنس والعمر تطور عسكري جديد في الحديدة.. هجوم حوثي بمختلف الأسلحة تعرف على النادي الذي تصدر قائمة الأندية الأعلى إيرادات زيدان يكتشف سبب فشل ريال مدريد في الفترة الأخيرة ما وراء استهداف الإصلاح في تعز..؟ الملك سلمان يكشف مضمون أربع رسائل وصلته من 4 زعماء
هز انفجار عنيف اليوم الثلاثاء 23 ابريل 2019 م احد الاحياء السكنية بالعاصمة صنعاء.
وأكدت مصادر محلية لـ«مأرب برس» ان امرأتان أُصيبتا، بجروح مختلفة جراء انفجار أسطوانة غاز منزلي مسربة داخل منزل الصحفي عبد الواسع الحمدي بالعاصمة صنعاء.
وتزايدت في الآونة الأخيرة انفجارات أسطوانات الغاز التالفة التي وزعتها شركة الغاز الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي على المواطنين، والتي تعتبر قنابل موقوتة في المنازل والمطاعم، متسببة في سقوط ضحايا من المدنيين.