مصادر تكشف سبب الإنفجار العنيف الذي هز اليوم أحد الأحياء السكنية بـ«صنعاء»

الأربعاء 24 إبريل-نيسان 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 1048

هز انفجار عنيف اليوم الثلاثاء 23 ابريل 2019 م احد الاحياء السكنية بالعاصمة صنعاء.

وأكدت مصادر محلية لـ«مأرب برس» ان امرأتان أُصيبتا، بجروح مختلفة جراء انفجار أسطوانة غاز منزلي مسربة داخل منزل الصحفي عبد الواسع الحمدي بالعاصمة صنعاء.

وتزايدت في الآونة الأخيرة انفجارات أسطوانات الغاز التالفة التي وزعتها شركة الغاز الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي على المواطنين، والتي تعتبر قنابل موقوتة في المنازل والمطاعم، متسببة في سقوط ضحايا من المدنيين.