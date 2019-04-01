قطر تكشف عن أضخم برنامج لها في صناعة الغاز

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قالت "قطر للبترول" عبر موقعها الرسمي إن هذا البرنامج "من أكبر البرامج من نوعه في تاريخ صناعة الغاز"- موقع قطر للبترول
ودعت "قطر للبترول" الشركات المختصة إلى تقديم عطاءات؛ لبناء ما قد يصل إلى أكثر من مئة ناقلة للغاز الطبيعي المسال.
وقالت "قطر للبترول"، عبر موقعها الرسمي، إن هذا البرنامج "من أكبر البرامج من نوعه في تاريخ صناعة الغاز".
ولفتت الشركة إلى أن "السفن الجديدة تهدف لتلبية متطلبات التصدير بعد اكتمال مشروع توسعة حقل الشمال".
وتعتمد قطر هذا المشروع لزيادة إنتاجها من الغاز المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2024.
ونوهت الشركة بأن "عددا من السفن الجديدة سيستخدم أيضا في شحن الغاز الطبيعي المسال، الذي سيتم إنتاجه وتصديره من مشروع غولدن باس في الولايات المتحدة".
ونقلت قناة "الجزيرة"، عن وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد شريدة الكعبي، قوله إن "من شأن هذه المبادرة أيضا أن تعزز التزام قطر للبترول بسمعتها الدولية، باعتبارها مورد طاقة آمنا وموثوقا يمكن الاعتماد عليه في جميع الأوقات وفي جميع الظروف".