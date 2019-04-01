تطور عسكري جديد في الحديدة.. هجوم حوثي بمختلف الأسلحة

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كثفت المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عملياتها العسكرية التي تمارسها مؤخراً على أكثر صعيد في مختلف جبهات محافظة الحديدة .
وأقدمت المليشيات مساء اليوم على استهداف مواقع ألوية العمالقة في كلاً من مدينة الصالح التابعة لمديرية الحالي وفي مديرية الدريهمي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة حسبما ذكره موقع الجيش .
وأفادت عسكرية ميدانية عن إصابة أحد جنود العمالقة شمال مديرية الدريهمي إثر قصف عنيف شنته المليشيات الحوثية على الموقع التي تتمركز فيها قوات تابعة للعمالقة .
وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي أطلقت نيران أسلحتها على مواقع العمالقة والقوات المشتركة شرق مدينة الصالح بإستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة الرشاشة بشكل مكثف .
وأوضحت المصادر أن المليشيات استخدمت خلال عمليات الإستهداف عدد من الأسلحة ومنها الأسلحة الرشاشة الثقيلة من عيار ” 23 ” والأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار ” 12,7 ” وعيار ” 14,5 ” بالإضافة إلى الأسلحة القناصة .
وتواصل المليشيات الحوثية الإرهابية انتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الإنسانية الأممية التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة ، وترفض المليشيا الإلتزام بها وببنود إتفاقية ” ستوكهولم ” التي تنص على وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية وانسحاب مليشيات الحوثي من ميناء ومدينة الحديدة .