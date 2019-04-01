تعرف على النادي الذي تصدر قائمة الأندية الأعلى إيرادات

الأربعاء 24 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تصدر نادي ريال مدريد الإسباني قائمة الأندية الأعلى إيرادات لموسم 2017 /2018 .

واصدرت مجموعة "ديلويت" الإنجليزية لخدمات الأعمال الرياضية تقريرا حول الأندية التي حققت أعلى إيرادات في موسم 2017 /2018.

وجاء ريال مدريد على رأس القائمة يليه برشلونة الإسباني في المركز الثاني فيما ظهرت ستة أندية إنجليزية في المراكز العشرة الأولى.

وحققت الأندية العشرين الأولى في القائمة رقما قياسيا في مجموع الإيرادات بإجمالي سبعة مليارات و400 مليون جنيه استرليني في موسم 2017 /2018 بزيادة ستة بالمئة عن الموسم السابق له.

وتقدم ريال مدريد من المركز الثاني إلى الأول في القائمة بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وسجل الريال زيادة في الإيرادات بقيمة 85 مليون استرليني محققا 665 مليون و200 الف استرليني.

وجاء برشلونة في المركز الثاني بإجمالي إيرادات 611 مليون استرليني يليه مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بإجمالي إيرادات 581 مليون استرليني .

وحل بايرن ميونخ الألماني في المركز الرابع يليه مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الخامس ثم باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز السادس وليفربول الإنجليزي في المركز السابع وتشيلسي الإنجليزي في المركز الثامن وارسنال الإنجليزي في المركز التاسع وتوتنهام الإنجليزي في المركز العاشر.