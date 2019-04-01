زيدان يكتشف سبب فشل ريال مدريد في الفترة الأخيرة

الأربعاء 24 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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نشرت تقارير إسبانية عديدة ما وصفته بكشف زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، سبب "فشل" النادي الملكي في الفترة الأخيرة، لكنه يجد أن الحل حتى الآن صعب.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرا في صدر صفحتها الأولى، يشير إلى أن زيدان يرى أن سبب "فشل" الميرنغي في الفترة الأخيرة، وهو وجود لاعب مثل الويلزي جاريث بيل في صفوف الفريق.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن الأزمة تكمن في أن زيدان يرغب في بيع جاريث بيل، لكنه لا يجد من يشتريه.

وتبلغ القيمة السوقية للجناح الويلزي نحو 70 مليون يورو، كما أن انتقاله سيكلف ريال مدريد نحو 100 مليون يورو.

ونقلت "ماركا" عن كواليس ما يحدث في غرف خلع ملابس ريال مدريد، والتي يشعر فيها زيدان بالإحباط من فشل وتواضع مستوى جاريث بيل، 29 عاما، الذي فشل في إمداد زملائه بتمريرات حاسمة، أو حتى تسجيله أهدافا أو تسديد كرات قوية يمكن أن تشكل خطورة أو تزيد من الفاعلية الهجومية للنادي الملكي.

وقالت "ماركا" إن ما يفكر زيدان فيه حاليا، هو قبول ريال مدريد فكرة إعارة جاريث بيل، خاصة مع قلة العروض المقدمة لشراء الجناح الويلزي.

ويرغب زيدان أن يحل إيدن هازارد نجم تشيلسي بديلا لجاريث بيل في حالة بيعه أو إعارته.

كما أن الأزمة الأخرى، وفقا لـ"ماركا"، هي إصرار رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، على الإبقاء على خدمات الجناح الويلزي، وإشادته المستمرة بمستواه، ورفضه بيعه بمقابل زهيد، حتى يعوض الفريق خسائره المستمرة بسبب راتب اللاعب المكلف.

ويواجه ريال مدريد موسما صعبا، حيث خرج من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام أياكس أمستردام الهولندي، فيما خسر النادي الملكي فرصة المنافسة بصورة كبيرة على لقب الدوري الإسباني "الليغا" برصيد 64 نقطة بفارق 13 نقطة عن برشلونة متصدر الترتيب.