الملك سلمان يكشف مضمون أربع رسائل وصلته من 4 زعماء

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أطلع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مجلس الوزراء السعودي بتفاصيل أربع رسائل وصلته من 4 زعماء خلال الفترة الماضية.
ترأس الملك سلمان جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وبحسب الوكالة الرسمية أطلع الملك في بداية الاجتماع المجلس على مضمون الرسائل الخطية التي بعثها لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، والرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال.
وبحسب وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة على نتائج استقبال الملك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، و"ما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين ومستجدات الأحداث في المنطقة".
وأطلع الملك المجلس، على نتائج مباحثاته مع رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي وما تم خلالها من بحث لسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي.
وجدد المجلس ترحيب المملكة باستضافة أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قادة مجموعة العشرين المقرر لها في نوفمبر 2020 في مدينة الرياض برئاسة العاهل السعودي.
وأكد المجلس على تطلع المملكة إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة على جدول الأعمال بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره والإسهام في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.