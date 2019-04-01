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المجلس العسكري السوداني يوقف عقدا لشركة موانئ أجنبية

الثلاثاء 23 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 مساءً / مارب برس - وكالات
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قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان في بيان اليوم الثلاثاء إنه علق عقدا مع الشركة العالمية لموانئ الحاويات الفلبينية المتخصصة في إدارة الموانئ لحين استكمال إجراءات إلغاء العقد.

كان عمال في مرفأ الحاويات الجنوبي بميناء بورسودان دخلوا في إضراب في شباط/ فبراير احتجاجا على امتياز مدته 20 عاما جرى توقيعه في يناير كانون الثاني لتشغيل وإدارة وتطوير مرفأ الحاويات الجنوبي في بورسودان.

وكانت قوى سودانية معارضة دعت إلى مسيرة حاشدة في العاصمة الخرطوم، الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفوه بـ"تعنت المجلس العسكري الانتقالي، وعدم اعترافه بتسليم السلطة لسيادة مدنية".

ووجهت لجنة المعلمين السودانيين، المشاركة مع تجمع المهنيين دعوة للمشاركة في تظاهرة للمعلمين والمعلمات، احتجاجا على المجلس العسكري، من أمام برج المعلم، في العاصمة باتجاه مقر القيادة العامة للجيش.

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