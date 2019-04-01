الملك سلمان يكشف مضمون أربع رسائل وصلته من 4 زعماء المجلس العسكري السوداني يوقف عقدا لشركة موانئ أجنبية يديعوت أحرونوت: .هذه هي العلاقة بين هجمات سيريلانكا وسيناء الأمم المتحدة تعلن مقتل أكثر من 250 ألف شخص في حرب اليمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن موافقتها على انشاء ”مركز“ في ”عدن“ ”ضحايا صامتون“.. جداريات ”هيفاء“ في صنعاء مرسوم ملكي سعودي بشأن الإمارات الريال اليمني يتراجع والذهب يرتفع.. تعرف على أسعار الذهب وصرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء وزير الأوقاف يلتقي بقيادات دائرة التوجيه المعنوي التابعة للجيش الوطني لماذا وضع ريال مدريد 300 مليون إسترليني تحت تصرف زيدان
قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان في بيان اليوم الثلاثاء إنه علق عقدا مع الشركة العالمية لموانئ الحاويات الفلبينية المتخصصة في إدارة الموانئ لحين استكمال إجراءات إلغاء العقد.
كان عمال في مرفأ الحاويات الجنوبي بميناء بورسودان دخلوا في إضراب في شباط/ فبراير احتجاجا على امتياز مدته 20 عاما جرى توقيعه في يناير كانون الثاني لتشغيل وإدارة وتطوير مرفأ الحاويات الجنوبي في بورسودان.
وكانت قوى سودانية معارضة دعت إلى مسيرة حاشدة في العاصمة الخرطوم، الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفوه بـ"تعنت المجلس العسكري الانتقالي، وعدم اعترافه بتسليم السلطة لسيادة مدنية".
ووجهت لجنة المعلمين السودانيين، المشاركة مع تجمع المهنيين دعوة للمشاركة في تظاهرة للمعلمين والمعلمات، احتجاجا على المجلس العسكري، من أمام برج المعلم، في العاصمة باتجاه مقر القيادة العامة للجيش.