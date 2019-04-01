الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن موافقتها على انشاء ”مركز“ في ”عدن“

الثلاثاء 23 إبريل-نيسان 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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ابدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء 23 يناير/نيسان، استعدادها للتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية.

وبحث سفير اليمن لدى النمسا هيثم شجاع الدين اليوم مع نائب مدير عام الوكالة نجاة مختار، مشاريع التعاون التقني المقدمة لليمن.

كما تم بحث الجهود الرامية لإنشاء مركز لعلاج السرطان بالاشعاع بعدن والتأكيد على اهمية البدء بإنجاز المشروع.

وأكدت نجاة مختار ان الوكالة مستعدة لتقديم دعمها وخبرتها في مجال بناء القدرات والتعاون مع الحكومة اليمنية لإنشاء المركز.