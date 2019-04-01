الريال اليمني يتراجع والذهب يرتفع.. تعرف على أسعار الذهب وصرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 23 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 1526