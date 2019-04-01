”ضحايا صامتون“.. جداريات ”هيفاء“ في صنعاء مرسوم ملكي سعودي بشأن الإمارات الريال اليمني يتراجع والذهب يرتفع.. تعرف على أسعار الذهب وصرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء وزير الأوقاف يلتقي بقيادات دائرة التوجيه المعنوي التابعة للجيش الوطني لماذا وضع ريال مدريد 300 مليون إسترليني تحت تصرف زيدان تصريح ناري لـزيدان بشأن أحقية تتويج مودريتش بالكرة الذهبية هذه أكبر 5 دول تستورد النفط من إيران الكشف عن «الخونة» الذين سلموا «العود» للحوثيين وما حقيقة تورط «حزب الإصلاح» رئيس الوزراء يوجه بتنفيذ عدد من المشاريع بـ”حضرموت“ الخطوط السعودية تنعي طيارين من طياري خطوطها الجوية
اسعار العملات والذهب، اليوم الثلاثاء 23 ابريل/نيسان 2019م:
الدولار الامريكي
بيع : 522
شراء: 515
الريال السعودي
بيع: 138
شراء: 137
اسعار الذهب
الجنيه الذهب
بيع: 152,000
شراء: 149,500
الجرام الذهب عيار21
بيع: 20,300
شراء: 18,500