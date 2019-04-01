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الريال اليمني يتراجع والذهب يرتفع.. تعرف على أسعار الذهب وصرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 23 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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اسعار العملات والذهب، اليوم الثلاثاء 23 ابريل/نيسان 2019م:

الدولار الامريكي

بيع : 522
شراء: 515

الريال السعودي

بيع: 138
شراء: 137

اسعار الذهب

الجنيه الذهب
بيع: 152,000
شراء: 149,500

الجرام الذهب عيار21

بيع: 20,300
شراء: 18,500

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