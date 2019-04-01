وزير الأوقاف يلتقي بقيادات دائرة التوجيه المعنوي التابعة للجيش الوطني

الثلاثاء 23 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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أكد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، أهمية التنسيق المشترك بين وزارة الأوقاف والإرشاد ودائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني.

وأوضح الوزير خلال زيارته اليوم لدائرة التوجيه المعنوي بمأرب ، على أن الجانب الإرشادي زاد معنوي مهم لأبطال الجيش لرفع حماسهم في مواجهة الخطر الحوثي الإيراني الذي انقلب على الدولة ويريد أن يطمس الهوية اليمنية وتحويلها إلى ولاية ايرانية في جنوب الجزيرة العربية.

وفي المحاضرة التي ألقاها عليهم نقل لهم تحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيداً بالجهود التي يقوم بها التوجيه المعنوي في سبيل رفع الهمم، ودرء الشائعات، والدور الإعلامي المشهود الذي يقومون به.

كما تطرق إلى مراحل مؤتمر الحوار اليمني الشامل، والذي اجتمع فيه كل الفرقاء السياسين على طاولة واحدة، لعرض مشاكلهم والحلول الناجحة التي ستخرج بالبلد إلى بر الأمان، وتأسيس دولة اتحادية، بعيدة عن الهيمنة المركزية والتي ظلت جاثمة على البلد طيلة عقود، ولم يجني منها اليمنيون سوى التهميش والإقصاء، لكن المليشيات الحوثية إنقلبت على هذه المخرجات، وانقلبت على مؤسسات الدولة، في محاولة إلى إعادتنا إلى عصور الظلام، وحكم الفرد الواحد المطلق، وهو ما يُسمى بولاية الفقيه.

وقال الوزير إن المهمة الملقاة على عاتق الجيش الوطني جسيمة في دحر الإنقلاب وإستعادة الدولة، تطلب شحذ الهمم، ورفع المعنويات القتالية، وعدم اليأس، فالوطن هو الباقي والمشاريع الصغيرة إلى زوال.

من جانبه ثمن اللواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي زيارة وزير الأوقاف، والتؤأمة بين دائرة التوجيه المعنوي والأوقاف والإرشاد ومستوى التنسيق العالي بينهما.