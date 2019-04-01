لماذا وضع ريال مدريد 300 مليون إسترليني تحت تصرف زيدان

الثلاثاء 23 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 369

أكدت تقرير بريطاني، أن إدارة ريال مدريد الإسباني سوف يسعي لإحداث ثورة في الفريق خلال موسم الإنتقالات القادم .

ووفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن إدارة الريال تجهز 300 مليون إسترليني للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، من أجل الفريق الذي خرج من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الابتعاد عن المنافسة بالدوري.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ثنائي باريس سان جيرمان كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا أيضًا ضمن وعود الرئيس فلورنتينو بيريز لزيدان، من أجل إعادته إلى قيادة الفريق الملكي.

وأضافة "إندبندنت" أن إدارة "الملكي" تسعي إلى كسب أموال من خلال بيع نجمي الفريق الويلزي جاريث بيل والكرواتي لوكا مودريتش خلال الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن على رأس الصفقات المحتمل ضمها لدعم فريق زيدان يأتي ثنائي البريميرليج كريستيان إريكسن نجم توتنهام والبلجيكي إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي.

يذكر أن ريال مدريد أعلن، أمس الإثنين، التعاقد مع زيدان حتى صيف 2022 لقيادة الميرنجي خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري.