تصريح ناري لـزيدان بشأن أحقية تتويج مودريتش بالكرة الذهبية

الثلاثاء 23 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الجمعة، التشكيك في أحقية لاعب فريقه الكرواتي لوكا مودريتش في التتويج بجائزة الكرة الذهبية.

جاءت تصريحات زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في إطار الاستعدادات لمباراة إيبار السبت في الدوري الإسباني (الليغا)، وردًا على التصريحات التي أدلى بها بعض نجوم الساحرة المستديرة حول عدم أحقية مودريتش للفوز بالجائزة.

وقال زيدان: "مودريتش يستحق الكرة الذهبية، لقد فاز بها بسبب تمريراته الساحرة، وأسلوب لعبه، إذا اعتقد آخر غير ذلك، نحن آسفون".

وأضاف: "يمكن للناس أن يقولوا ما يريدون، لكن مودريتش يستحق الكرة الذهبية".

وتطرق في حديثه عن الهزيمة التي مني بها الفريق في الجولة الماضية أمام فالنسيا قائلا: "أنا أفهم أن الناس يرغبون في رؤية مدريد فائزا فقط، لكن في بعض الأحيان تحدث أشياء يصعب تفسيرها، إنه موسم معقد".

واستطرد: "في العام المقبل سنقوم بأشياء، لكننا لن نتحدث عن ذلك الآن".

وعن الصفقات التي من المتوقع إبرامها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قال زيدان: "في نهاية الموسم أو في بداية الموسم التالي سنتحدث عن (البلجيكي ايدين) هازارد وعن الآخرين الذين سنتعاقد معهم".

واختتم زيدان تصريحاته بمغازلة هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي قائلا إنه "لاعب رائع وذو شعبية كبيرة". -