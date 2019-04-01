رئيس الوزراء يوجه بتنفيذ عدد من المشاريع بـ”حضرموت“

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وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء 23 ابريل/نيسان، وزارة المالية باعتماد نفقات تشغيل استثنائية شهريا لهيئة مستشفى سيئون العام بحضرموت شرقي اليمن.
كما وجه رئيس الوزراء، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، وعدد من قيادات السلطة المحلية والتنفيذية، وزير الصحة العامة والسكان، برفع مقترحات عملية لرفع الموازنات التشغيلية للمراكز التخصصية والمعهد الصحي بحضرموت الوادي والصحراء.
والمراكز المتخصصة هي: (مركزي اليسر لغسيل الكلى- سيؤن والقطن ومركز العلاج الطبيعي ومركز الأورام السرطانية والمركز الوطني لنقل الدم والمركز الوطني للمختبرات المركزية). حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ"
وأكد على ضرورة البحث عن مصدر تمويل لمشروع خدمات الطوارئ وإسعاف الطرق السريعة حضرموت الوادي، وخاصة طريق ثمود الدولي وطريق الوديعة العبر لتخفيض عدد الوفيات والتقليل من مضاعفات الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق السريعة.
في سياق متصل وجه رئيس الوزراء وزارتي الكهرباء، والتخطيط والتعاون الدولي بسرعة استكمال الدراسات والبحث عن تمويل لتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي بمحطة الكهرباء الغازية 75 ميجا بوادي حضرموت.
مؤكدا على وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والأشغال العامة الطرق استكمال الدراسات الخاصة بمشروع الطريق الصحراوي الدولي (ثمود، القف، حجر الصيعر، زمخ ومنوخ) بطول 360 كم.
وشدد رئيس الوزراء على قيادة السلطة المحلية في وادي وصحراء حضرموت، على اعتماد المشاريع الملحة وفقا للأولويات العاجلة، وخاصة في الجوانب المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية، بما في ذلك المجالات الصحية والتعليمية والكهرباء والمياه.