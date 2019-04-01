الخطوط السعودية تنعي طيارين من طياري خطوطها الجوية

الثلاثاء 23 إبريل-نيسان 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نعت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية -التي تديرها الدولة- اليوم أن اثنين من منسوبيها راحا ضحية التفجيرات الإرهابية التي ضربت العاصمة السريلانكية كولومبو صباح الأحد الماضي.

وقالت الخطوط السعودية في بيان اطلع عليه أريبيان بزنس "إلحاقاً لتصريح المتحدث الرسمي للخطوط السعودية يوم الأحد 21 أبريل 2019 بشأن التفجيرات التي شهدتها سريلانكا، والذي تضمن تعذر الاتصال باثنين من الملاحين مع تواصل الجهود الحثيثة بالتعاون مع سفارة المملكة في سريلانكا للوصول إليهما فقد تم التأكد من وفاة الملاحين ضمن ضحايا التفجيرات المؤسفة".

وأضاف البيان "نعى مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر الملاحين أحمد جعفري وهاني عثمان رحمهما الله بعدما تم التأكد اليوم من وفاتهما".

وقال "الجاسر" في رسالة داخلية تم تعميمها، بحسب البيان، اليوم الثلاثاء 18 شعبان الموافق 23 أبريل "لموظفي المؤسسة ومجموعة شركاتها: ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى المؤسسة الزميلين العزيزين، مدير المقصورة أحمد جعفري والمضيف هاني عثمان اللذين انتقلا إلى رحمة الله إثر التفجيرات التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولمبو يوم الأحد 21 أبريل 2019".

وأضاف "لقد أمضى الزميل أحمد جعفري 25 عاماً في خدمة (السعودية) وضيوفها كان خلالها مثالاً للتفاني والإخلاص والجد والاجتهاد وحاز ثقة رؤسائه وتقدير زملائه، والتحق الزميل هاني عثمان بـ (السعودية) منذ عامين وكان مثالاً للشاب المؤهل المتقد حماساً لأداء مهام وظيفته بتفان وإخلاص على الوجه الأمثل".

وختم بـ "نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان".