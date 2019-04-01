احذر.. حسابك مخترق على الواتساب في حال ظهور هذه الرسالة

الثلاثاء 23 إبريل-نيسان 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يعد تطبيق المراسلة الشهير "واتساب" واحدا من أكثر خدمات المراسلة استخداما في العالم، حيث تحتوي منصته على ما يقرب من 1.5 مليار مستخدم، ومع وصول الكثير من الأشخاص إلى هذا التطبيق كل يوم، فإنه يصبح منصة مثالية للمتسللين الذين يعتزمون سرقة البيانات الشخصية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، تشعر هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة بالقلق الشديد من عمليات الإختراق، وعلى هذا الأساس، نشرت الهيئة رسالة تنبه المستخدمين إلى مخاطر الاختراق.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات على حساب "تويتر" الرسمي: "لا تشارك أي رسائل النصية تحتوي على "رقم كود" مع أي شخص، حتى لا يتم اختراق حسابك".

وأضافت: "شارك هذه الصورة لتثقيف الناس من حولك.

واتابعت: "تم اختراق العديد من حسابات واتساب بهذه الطريقة، وفقد المشتركون جميع تفاصيلهم".

وأوضحت "إكسبريس" أن عملية الاحتيال تحاول خداع مستخدمي واتساب عبر رمز التحقق المزيف، حيث يُطلب من الذين يتلقونها الرد على الرسالة أو النقر فوق الرابط الذي قد يؤدي إلى تعرض الحسابات للخطر.

وأضافت أن الأمر الذي يجعل هذا الاحتيال ذكيًا هو أن واتساب يرسل رسائل مماثلة عندما يقوم المستخدمون أولًا بإعداد حساباتهم أو يريدون استخدام خدمات مثل "واتساب ويب".

وفي هذه الحالة، إذا لم تكن قد طلبت رمزًا وحصلت على هذه الرسالة، فمن المحتمل أن تكون عملية احتيال ويُنصح بحذفها على الفور.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح حاليًا ما إذا كان هذا الهجوم الأخير مقصورًا على دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن الأمر يستحق أن تكون دائمًا في حالة تأهب مع هذه الأنواع من الاختراقات.