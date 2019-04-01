البركاني يتعهد بإنهاء الانقلاب ويحذر من تسوية

الثلاثاء 23 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 487

قال رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، اليوم الثلاثاء بأن المجلس سيعمل بكل جهد على انهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تسبب بها انقلاب مليشيات الحوثي .

وأكد خلال لقائه ومعه، أعضاء هيئة رئاسة المجلس محمد الشدادي والمهندس محسن باصرة، اليوم الثلاثاء في الرياض، ‏سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل إرون على ودعم أي حلول سياسية لإحلال السلام والاهتمام بالقضايا المرتبطة بحياة المواطنين والقيام بدوره التشريعي والرقابي.

ونوه رئيس المجلس بالدور الكبير التي تقوم به بريطانيا وحرصها على تنفيذ القرارات الأممية والاتفاقات وآخرها اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة، حسب ما جاء بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

‏وتطرق البركاني الى ‏الإجراءات التعسفية التي قامت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية مؤخرًا من مطالبات قضائية بمصادرة ممتلكات النواب ‏الذين حضروا اجتماع المجلس بسيئون والاستيلاء على منازل ‏وممتلكات اخرين واعتقال أقاربهم والذي يعد مخالف لكل القيم والأخلاق.

ولفت البركاني الى تفاقم المأساة الإنسانية بسبب استمرار الانقلاب الحوثي وعدم الاستجابة لخيارات السلام.

واكد عدم جدية ميليشيا الحوثي بالتعاطي مع عملية السلام وان عدم تنفيذ اتفاق الحديدة دليل واضح على ذلك وان اي محاولات او حديث عن تسوية بدون اتفاق الحديدة لن يكون مجدياً ولا منطقياً وانما يطيل أمد الحرب ويضاعف من معاناة اليمنيين.

واعرب رئيس مجلس النواب عن أمله في أن يسفر لقاء الرباعية المزمع عقده في لندن بنتائج ايجابية ومواقف صارمة تلزم الحوثين بتنفيذ الاتفاقات والانصياع للسلام وفقا للمرجعيات الثلاث.

من جانبه أكد سفير المملكة المتحدة على المسئولية التاريخية لمجلس النواب ‏أمام الشعب، مشيرا الى اهمية التعاون بين مجلس النواب ومجلس العموم البريطاني وان بلاده ستقدم التسهيلات لإنجاح الجهود المبذولة لإحلال السلام ‏واتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.