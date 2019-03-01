ميزة جديدة ومميزة في واتساب

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أفادت تقارير جديدة بأن شركة "واتس آب" تعمل على تحديث قد يمنع المستخدمين من التقاط "screenshots" لمحادثاتهم عبر التطبيق.
وتعمل "واتس آب" على تحديث تطبيقها بانتظام عبر إضافة ميزات جديدة، وبحسب موقع "WABetaInfo" الذي كشف عن الميزة القادمة، فإن التطبيق الأكثر شعبية في العالم، والذي يستخدمه أكثر من مليار شخص نشط كل يوم، يعمل حاليا على اختبار ميزة أمان بالبصمة، ستسمح للمستخدمين بمصادقة بصمة الإصبع داخل التطبيق، ما يعني أنه سيتعين على المستخدم مسح بصمة إصبعه للوصول إلى المحادثات.
وسيتم حماية التطبيق بالكامل عبر هذه الميزة التي كشف عنها موقع "WABetaInfo"، منذ يناير الماضي.
ويبدو أن هذه الميزة ستؤدي إلى حظر التقاط "screenshots" للمحادثات الخاصة بالمستخدم، حيث كشف "WABetaInfo" أن النسخة التجريبية للتطبيق المخصصة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندوريد"، ستمنع المستخدمين من التقاط صورة لشاشة التطبيق التي تحوي المحادثات.
وقال الموقع إنه لا يعرف لماذا قررت "واتس آب" إضافة مثل هذه الميزة إلى التطبيق، خاصة وأن ميزة القفل التي تتطلب استخدام مسح البصمة، تجعل المحادثات آمنة.
وما تزال ميزة مصادقة البصمات في مرحلة التطوير، ولكنها ستكون متاحة في الإصدارات المستقبلية للتطبيق.
كما أنه من غير المعروف متى يمكن للتطبيق إتاحة ميزة حظر التقاط صور شاشة المحادثة "screenshots".