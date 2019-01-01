في صفقة قذرة - الحوثي يهرب قاتل الشابتين «نهلة وجميلة»

الثلاثاء 23 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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افادت مصادر محلية واعلامية متطابقة بقيام مليشيات الحوثي بتهريب سجين متهم بقتل فتاتين في محافظة إب (وسط اليمن).

وبحسب المصادر أقدمت مليشيا الحوثي الإنقلابية على تهريب سجين من داخل إصلاحية السجن المركزي بمدينة إب وسط اليمن متهم بقضايا وجرائم قتل.

وأضافت المصادر أن أحد المتهمين بجريمة قتل فتاتين كان في إصلاحية السجن المركزي بمدينة إب تمكن من الهروب بتسهيل من مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وطبقا للمصادر فإن السجين يدعى سلطان القحطاني ومتهم بقتل الشابتين نهلة حمادي علي وجميلة حمادي علي في نوفمبر الماضي وكانت إحداهن على موعد مع الزفاف قبيل قتلها عقب اقتحام المنزل الكائن في منطقة الجاءة بالمدينة القديمة.

وواضحت إن الجاني تم تهريبه من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية وفق صفقة جرت لنقله للقتال في جبهات مليشيا الحوثي وهو ما جرى وتم التأكد من الزج به في المعارك للقتال في صفوف الحوثيين.

وكانت مصادر محلية اكدت في نوفمبر العام الماضي إن المدعو "سلطان القحطاني" ومسلحين آخرين قاموا بإطلاق الرصاص على منزل المواطن "محمد علي حمادي" في منطقة الجاءة بالمدينة القديمة وقتلت على إثرها شقيقتين بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بينهم شابة شقيقة القتيلتين.

وأفادت المصادر حينها أن اطلاق الرصاص جاء على خلفية شجار بين أسرة الحمادي وأسرة القحطاني واستقدام الأخير لمسلحين اطلقوا الرصاص على المنزل وبشكل عشوائي مما تسبب بمقتل الفتاتين وإصابة "سلمان العماري" وشخص آخر يكنى بـ"الصيني" .

ولاقت الحادثة استياء شعبياً عارماً نتيجة الفوضى الأمنية التي تشهدها المحافظة.

وسبق وأن أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة إب على تهريب عدد من السجناء متهمين بقضايا قتل واخرجت آخرين صدرت ضدهم أحكام الإعدام وتم الزج بهم في جبهات القتال الحوثية عقب صفقات قضت بالإفراج عنهم وتوجههم للقتال بصفوف الحوثيين.