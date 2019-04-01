أول فيديو لعملية تفجير كنيسة سريلانكا... شاهد ماذا فعل الانتحاري في اجتماع طارئ.. قرار رسمي للدول العربية ردًا على صفقة القرن مروع.. فهد يخطف رضيعا من أمه ويقطع رأسه واشنطن ترصد مكافأة ضخمة لمن يقدم معلومات عن تمويل حزب الله ألغام الحوثي تزرع الموت في اليمن الحوثي يُهجِّر طلاب جامعة صنعاء ويجبر الأكاديميين المعترضين على الاستقالة الميليشيات تصعّد في الحديدة.. تهديد حوثي بـ«كارثة» في البحر الأحمر إجلاء 115 لاجئاً صومالياً من اليمن جماعة الانقلاب تحرم 3 ملايين معاق يمني من الرعاية «البنتاغون» يعلق على العمليات العسكرية للتحالف باليمن
أظهرت كاميرا مراقبة لحظة دخول الانتحاري الذي فجر إحدى الكنيستين في سريلانكا، الأحد الماضي، بسلسلة الهجمات التي أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص.
وبدا الانتحاري الملتحي، حاملا حقيبة على ظهره، وتقدم صوب المصلين في الكنيسة بشكل طبيعي، ثم اندس بينهم قبل لحظات من التفجير واستهدفت سلسلة الهجمات كنيستين و4 فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها، وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد،.
وأدت إلى مقتل 310 أشخاص حتى صباح الثلاثاء.
وقال وزير الدفاع السريلانكي، في وقت سابق، اليوم إن "التحقيقات تظهر أن التفجيرات التي ضربت البلاد، جاءت ردا على هجوم المسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي"، مؤكدا أن الشرطة ألقت القبض على 40 مشتبها بهم، بينهم سائق سيارة يزعم أن الانتحاريين استخدموها، ومالك منزل أقام فيه بعضهم.