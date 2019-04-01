مروع.. فهد يخطف رضيعا من أمه ويقطع رأسه

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في حادث مروع، أقدم فهد على اختطاف طفل رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر، وقطع رأسه أثناء نومه بجانب والدته.
وكان الطفل الرضيع نائما بجوار والدته في منزله بولاية غوجارات في الهند، قبل أن يهاجمه الفهد ويفترسه بفكيه ، حيث قام بسحبه بعيدا، ليعثروا بعد ساعات قليلة على جثة الصغير مشوهة، ورأسه مفصول عن جسده.
وتمكن عدد من الحراس في إدارة الغابات بالولاية من اصطياد الفهد البالغ من العمر 8 سنوات، بعد وضع أقفاص بداخلها طعم له، وبعدها تم نقله إلى مركز الإنقاذ التابع للإدارة في بافاجاد حيث تتم مراقبته.
بينما حصلت والدة الطفل من الحكومة على تعويض مقابل وفاة طفلها.