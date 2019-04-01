مروع.. فهد يخطف رضيعا من أمه ويقطع رأسه

الثلاثاء 23 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 237

في حادث مروع، أقدم فهد على اختطاف طفل رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر، وقطع رأسه أثناء نومه بجانب والدته.

وكان الطفل الرضيع نائما بجوار والدته في منزله بولاية غوجارات في الهند، قبل أن يهاجمه الفهد ويفترسه بفكيه ، حيث قام بسحبه بعيدا، ليعثروا بعد ساعات قليلة على جثة الصغير مشوهة، ورأسه مفصول عن جسده.

وتمكن عدد من الحراس في إدارة الغابات بالولاية من اصطياد الفهد البالغ من العمر 8 سنوات، بعد وضع أقفاص بداخلها طعم له، وبعدها تم نقله إلى مركز الإنقاذ التابع للإدارة في بافاجاد حيث تتم مراقبته.

بينما حصلت والدة الطفل من الحكومة على تعويض مقابل وفاة طفلها.