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إجلاء 115 لاجئاً صومالياً من اليمن     

الثلاثاء 23 إبريل-نيسان 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إجلاء 115 لاجئاً صومالياً من اليمن إلى بلادهم.

وأوضحت المنظمة، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن من بين من شملهم الإجلاء 40 طفلاً غادروا عبر ميناء عدن بعد أن تقطعت بهم السبل في اليمن.


وأفادت بأن عملية الإجلاء جاءت بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ضمن برنامج العودة الطوعية.

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