الكويت تطالب مواطنيها مغادرة هذه الدولة فورا

الثلاثاء 23 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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دعت سفارة الكويت لدى سريلانكا، الرعايا الكويتيين الموجودين حاليا في سريلانكا، مغادرتها فورا.

وطالبت السفارة كذلك في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، المواطنين أو الذين يرغبون بزيارة سريلانكا إلى تأجيل زيارتهم حتى تستقر الأوضاع هناك.

وأوضحت السفارة على "أن دعوتها تأتي في إطار حرصها على أمن وسلامة المواطنين الكويتيين، وضمان عدم تعرضهم لأي مكروه".

وأكدت السفارة في بيانها على "استعدادها لتقديم المساعدة لكل من يحتاجها من المواطنين الكويتيين، داعية إياهم إلى الاتصال بها على هواتف الطوارئ، في حال الحاجة إلى المساعدة".

وهزت تفجيرات واسعة، صباح أمس الأحد، العاصمة كولومبو، أصابت 3 كنائس و3 فنادق.

وكانت السلطات السريلانكية أعلنت في وقت سابق حظر التجول في جميع أنحاء البلاد، وحظر استخدام مواقع التوصل الاجتماعي.

من جانبه، أعلن وزير الإصلاح الاقتصادي والتوزيع العام في سريلانكا، الأحد، هارشا دي سيلفا، أنه قد تم القبض على سبعة أشخاص على خلفية التفجيرات التي وقعت في البلاد.

فيما ألقت شرطة سريلانكا القبض على 13 شخصا للاشتباه بتورطهم في التفجيرات التي طالت كنائس وفنادق سريلانكا صباح الأحد، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال متحدث باسم الشرطة في سريلانكا، إن عدد ضحايا سلسلة الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق البلاد، بالتزامن مع احتفالات عيد الفصح، وصل إلى 290 شخصا.