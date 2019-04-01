توزيع 1500 سلة غذائية للنازحين بمحافظة مأرب

الثلاثاء 23 إبريل-نيسان 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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نفذ ائتلاف شركاء الاغاثة والتنمية، اليوم الاثنين، مشروع توزيع السلة الغذائية للنازحين والمتضررين من الحرب في محافظة مأرب شرقي البلاد.

ويستهدف المشروع الممول من مؤسسات خيرية تركية، وينفذه ائتلاف شركاء الاغاثة والتنمية ، 1500 أسرة نازحة ومتضررة من الحرب، موزعين على ستة مخيمات.

وأوضح مسؤول الائتلاف لطف الغباري أن المشروع يأتي في سياق برامج الائتلاف، لمساعدة النازحين، مشيرا الى أن من هذه المشاريع توزيع اللحوم والذي استفاد منه 200 اسرة نازحة، ومشروع كسوة الايتام وقد استفاد 420 يتيم، ومشروع المساعدات النقدية للنازحين.

وأضاف "تأتي هذه المشاريع للتخفيف من معاناة النازحين والمتضررين من الحرب، خصوصا قبل حلول شهر رمضان المبارك".

ومنذ أربعة اعوام استقبلت محافظة مأرب اكثر من مليوني نازح من مختلف محافظات الجمهورية جراء انقلاب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ، ويعيشون في مخيمات متعددة.