تحذير هام من وزارة الأوقاف الى جميع «اليمنيين» بشأن مايُسمى بتأشيرات «حـج المجاملة»

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حذرت وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم الاثنين 22 ابريل 2019 م المواطنين في عموم محافظات الجمهورية، من التعامل مع سماسرة أو من يبيعون تأشيرات وهمية بهدف التربح غير المشروع في عمليات نصب واحتيال.
وأوضح قطاع الحج والعمرة بالوزارة، في بيان وصل "مأرب برس" نسخة منه بأنه لاتوجد أي تأشيرات حج لا مجاملة ولا تحت أي مسمىٰ آخر.
وسبق الإعلان لجميع مواطني الجمهورية اليمنية عن انتهاء فترة التسجيل لموسم حج 1440 هـ في نهاية شهر رجب الماضي بموجب الإعلان الصادر عن القطاع قبل ذلك.