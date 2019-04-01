إنستغرام تختبر ميزة إخفاء عداد الإعجاب

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يعمل موقع التواصل الاجتماعي لشركة "إنستغرام"، على إضافة عدد من المزايا التي تزيد من متعة المستخدمين في تصفح التطبيق.
وفي هذا الإطار، فكرت شركة إنستغرام في التخلص من "الضغوطات" التي يسببها عداد الإعجاب أسفل الصور والفيديوهات التي ينشرها المستخدمون عبر التطبيق.
وتعمل الميزة الجديدة التي تجري إنستغرام اختبارها، على إخفاء عداد الإعجاب أسفل الصورة أو الفيديو من الوضع العام وإبقاء العداد متاحا لصاحب المنشور فقط.
واكتشفت الباحثة، جين مونشون وونغ، في مؤسسة "Eagle-eyed"، هذا التغيير في شفرة تطبيق إنستغرام على أندرويد، وتوضح الصور التي نشرتها وونغ كيفية عمل الميزة، وكيفية إخفاء عدد الأشخاص الذي أعجبتهم الصورة.
وربما تسعى إنستغرام عن طريق هذه الميزة لزيادة تركيز المستخدم على المحتوى المنشور على المنصة وليس عدد الإعجاب به.
وجدير بالذكر أن وونغ تنبأت بالعديد من الميزات قبل إطلاقها في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وفيسبوك وتويتر.
ومع ذلك، تدعي إنستغرام أنها لم تختبر إزالة عداد الإعجاب، حيث قال متحدث باسم الشركة لموقع ذي فيرج: "لا نختبر هذا في الوقت الحالي، ولكن استكشاف طرق تخفيف الضغط على إنستغرام هو شيء نفكر فيه دائما".