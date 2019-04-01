إعلان سار من «الشرعية» لجميع موظفي الصحة في كافة المحافظات اليمنية

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أعلنت الحكومة الشرعية، اليوم الاثنين 22 ابريل 2019 م ، بدء صرف مرتبات موظفي قطاع الصحة، لشهر ابريل 2019.
وأكد مصدر حكومي، بدء صرف مرتبات موظفي قطاع الصحة، لشهر مارس، في كافة المحافظات اليمنية، عبر مصرف الكريمي.
ودعا المصدر موظفي القطاع الصحي؛ لاستلام مرتباتهم ابتداء من اليوم الاثنين.
يشار الى أن هذا الشهر الثالث الذي تقوم الحكومة الشرعية بصرف مرتبات القطاع الصحي، حيث قامت الاسبوع قبل الماضي بصرف مرتبات شهري يناير وفبراير 2019، وذلك في إطار التزامها بصرف مرتباتهم بصورة منتظمة.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق، صرف مرتبات 33 ألف موظفا بقطاع الصحة، في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي لشهر يناير وفبراير 2019.