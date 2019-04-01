بيان لأمن الدولة... السعودية تعلن عن «مخطط خطير» داخل أراضيها

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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كشف جهاز أمن الدولة السعودي عن وجود ترتيبات لعناصر إرهابية كانت تستهدف تنفيذ أعمال إجرامية تستهدف أمن المملكة ومقدراتها.

نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة أنه "نتيجة لمتابعة الجهات المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد رصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية، يستهدفون بها أمن البلاد".

وأضاف المتحدث "على إثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة بعلمية أمنية استباقية نتج عنها القبض على 13 شخصا".

وذكرت رئاسة أمن الدولة أنها "إذ تعلن عن ذلك لتؤكد أنها ماضية في متابعة وتعقب العناصر الإرهابية التي تعمل على تنفيذ أجندات لجهات مشبوهة لا تتمنى الخير لهذا الوطن وأهله، وتسعى للنيل من أهله واستقراره".

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، عن تمكن الأجهزة الأمنية من إحباط مخطط إرهابي، وذلك إثر عملية استباقية أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين واعتقال آخر في القطيف شرقي المملكة.

كما سقط "خلية تجسس" منتصف العام الماضي، وأعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية أنها عملت على "إثارة الفتن بتمويل جهات خارجية معادية للسعودية والترافع عن متجاوزي الأنظمة وتشكيل جمعية ادعت زورا أنها جمعية حقوقية"، وفقا لمعلومات حصلت عليها "الشرق الأوسط".

وكان المتحدث الأمني باسم رئاسة أمن الدولة صرح بأن الجهة المختصة "رصدت نشاطا منسقا لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج، بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية التي أكدت المادة 12 من النظام الأساسي للحكم على وجوب تعزيزها وحمايتها من الفتنة والانقسام".