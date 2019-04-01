البنك المركزي اليمني يعلن تسعيرة جديدة «للدولار» ويزف بشرى سارّة لكافة البنوك التجارية

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، 22 ابريل 2019 م استعداده لتوفير العملات الأجنبية للبنوك التجارية والإسلامية بسعر 506 ريال للدولار الواحد. وفقا لما نشره محافظ البنك حافظ معياد.

وأكد قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي اليمني، لجميع البنوك التجارية والإسلامية بان البنك على استعداد لبيعهم احتياجاتهم من العملات الأجنبية بسعر 506 ريال/دولار أو السوق أيهما اقل.

كما أكد استعداده لتغطية ارصدتهم لدى مراسليهم؛ وذلك لتغطية الاعتمادات، وتحويلات الاستيراد الخاصة بعملائهم، ولجميع السلع، من غير السلع الأساسية الممولة من الوديعة السعودية، والمشتقات النفطية، والتي لها اسعار مصارفه خاصة حسب الالية المتبعة.

وأشار البنك إلى أنه يسعى من ذلك إلى إعادة الدورة النقدية للبنوك، وخلق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وعدم تأثرها بالمضاربات في أسواق العملة.

وأهاب البنك المركزي بجميع التجار ورجال الاعمال من مؤسسات وشركات بتوريد أموالهم الى البنوك؛ للاستفادة من التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي؛ لضمان الحفاظ على تجارتهم وأموالهم من الخسارة في المضاربة بالعملة. حسب وصفه.