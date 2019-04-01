فضيحة جديدة للحوثيين.. «مخدرات وخمور»

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- البيضاء

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ضبطت قوات الأمن الخاصة، والجيش الوطني اليوم الاثنين22 ابريل 2019 م ، في جبهة قانية الوهبية، بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، اليوم الاثنين، شحنة مخدرات وخمور، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.

مصادر عسكرية أكدت، أنه تم العثور على عدة أكياس مخبأة بداخلها مواد مسكرة ومخدرة، من حشيش ومخدرات وخمور، كانت مموهة ومخبأة بإحكام على متن "سيارة شاص" .

وبحسب المصادر فإن الحشيش كان في طريقه للحوثيين، مشيرا إلى أن قائد السيارة ومرافقيه محتجزون لاستكمال التحقيقات، ونقلهم للجهات المختصة.