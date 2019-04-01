هدد ”ابو ظبي“ وغازل ”الرياض“ وهاجم ”لندن“.. زعيم الحوثيين يخرج بـ”اعتراف خطير“ ويتحدث لأول مره عن وضعه الشخصي

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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هدد زعيم مليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي، اليوم الاثنين 22 ابريل/نيسان، بتدمير الاستثمارات في الامارات واستهداف مدنها بالصواريخ.

وقال ”الحوثي“ في أول حوار متلفز بثته قناة ”المسيرة“ وتابعه ”مأرب برس“ ”إذا استمر العدوان فإن الاقتصاد الاماراتي والاستثمار هناك سيكون معرضًا لمخاطر حقيقية“.

وأضاف ”صواريخنا قادرة على الوصول إلى الرياض وما بعد الرياض، إلى دبي و أبوظبي وأهداف حيوية وحساسة لدى قوى العدوان، وللدينا أهداف استراتيجية وحيوية وحساسة ومؤثرة يمكن استهدافها في حال القيام بأي تصعيد في الحديدة، وقوى العدوان تفهم ماذا نعني“.

وغازل الحوثي السعودية قائلا: ”هناك إمكانية لإيصال الرسائل بيننا وبين السعودية، ولكن هذا يتطلب إرادة جادة منهم في تعديل الرؤية تجاه شكل العلاقة معنا، فعليهم أن يقتنعوا أن الأمر الذي يمثل عامل اطمئنان واستقرار لهم هو قيام علاقة الاحترام المتبادل وحسن الجوار مع اليمن“.

وهاجم زعيم الحوثيين بريطانيا، فقال: ”بريطانيا لا تزال تحمل النزعة الاستعمارية، ولها تاريخ استعماري في عدن والمحافظات الجنوبية“.

وأضاف: ”لدى البريطاني رغبة في مواصلة الدور الاستعماري تحت العباءة الأمريكية، فالبريطاني حاضر جنبًا إلى جنب مع الأمريكي في كل ملفات المنطقة وحاضر بشكل كبير في الملف اليمني“.

واعترف عبدالملك الحوثي علانية ولأول مرة بعلاقته مع ايران وحزب الله، مؤكدا ان ”الإيرانيون لديهم القناعة التحررية في مناهضة الهيمنة الأمريكية ومعاداة إسرائيل وهذه هي القناعة الصحيحة وهذا شرف لايران“، حسب قوله.

وتابع ”ننطلق في علاقتنا مع حزب الله و إيران وفق المبادئ الإسلامية والمبادئ المشتركة في مناهضة أمريكا ومعاداة إسرائيل، والقواسم المشتركة لكل الأمة تحرك فيها البعض وناقضها البعض، ومن الطبيعي أن نتفق مع من يعمل وفق هذه القواسم كـ حزب الله وإيران والشعب العراقي والسوري“.

وتوجه بالشكر والتقدير للجمهورية الإسلامية في إيران على المستوى الرسمي والشعبي على ”الموقف الإيجابي في دعم اليمن“.

وعن وضعه قال زعيم المتمردين: ”وضعي في الحياة والنشاط العملي طبيعي جدًا لم يتغير إلا في بعض التفاصيل عن الوضع الذي كنت أعيشه قبل العدوان“.