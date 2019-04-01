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اجتماع في قصر اليمامة... والملك سلمان يصدر توجيهات

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 09 مساءً / مارب برس - مأرب
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استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مجموعة من المسؤولين بقصر اليمامة في الرياض اليوم الإثنين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الملك استقبل "أمناء المناطق ورؤساء البلديات والمجالس البلدية وكبار مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية"، من بينهم وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وأكد الملك على "أهمية رفع مستوى الخدمات البلدية وتكثيف الجهود في هذا الشأن لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين، .

مشيراً إلى ما تقدمه الدولة من اهتمام ودعم كبير للقطاع التنموي والبلدي"، .

بحسب الوكالة. وأشارت الوكالة إلى أن الملك سلمان "حمِد الله على ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار، وشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما"

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