اللواء أمين العكيمي يستنفر كافة المكاتب الحكومية في محافة الجوف ويرفع وتيرة عملها

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شدد اليوم اللواء امين العكيمي على رفع الوتيرة الغالية في عمل كافة المكاتب الحكومية بالمحافظة ، وتحديدا المكاتب الخدمية ؛ مطالبا في ذات الوقت باستكمال كافة الاجراءات اللازمة لمنع حدوث اي ازمات في المحافظة او استغلال للمواطنين .
جاء هذا خلال لقاء عقد محافظ المحافظه اللواء أمين بن علي العكيمي مع عدد من مدراء المكاتب الخدمية لمناقشة الاحتياجات الخدمية والضرورية في المحافظة مع قدوم شهر رمضان.
وأكد المحافظ ضرورة توفير كافة الخدمات وضبط الأسعار وتوفير الكميات الكافية من الديزل لتشغيل الكهرباء بصورة متواصلة وضمان عدم حدوث أي أزمة تؤثر على المواطنيين خلال الشهر الكريم.
واستمع اللواء امبن العكيمي من مدراء المكاتب لأبرز المعوقات التي يواجهونها والخطوات المتخذه لتجاوزها.
كما قام محافظ محافظة الجوف بزيارة البرنامج التدريبي الذي تقيمه إدارة الموارد البشرية للمدرب عمر دومان تحت عنوان التأهيل القيادي للعاملين في السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية.
مؤكدا على أهمية تأهيل الكادر الوظيفي ليصبح قادرا على النهوض بالمحافظة