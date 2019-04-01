”اليدومي “ يكشف كواليس اشهار ”التحالف الوطني“.. مهندسه ضابط في المخابرات السعودية.. من هو؟

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشف رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للاصلاح، الاثنين 22 ابريل/نيسان، عن مهندس وكواليس تشكيل ” التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية“ الذي اعلن عنه في سيئون في 13 أبريل/نيسان.

وفي منشور رصده ”مأرب برس“، بصفحته على ”فيسبوك“، قال ”اليدومي“ ان ”اشهار التحالف جاء بعد شهور من النقاشات والحوارات بين القوى السياسية، ظللتها جدِّية ومثابرة مصهورة بأخوة وطنية تجاوزت كل الأنانيات وترفعَّت على كل صور الأهواء واستهدفت في كل لقائاتها مصلحة اليمن أرضاً وإنسانا“.



واصاف: ”لقد كان لرعاية التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية أثرها الفاعل في النجاح الذي تم، كما كان لمجلس التعاون الخليجي ممثلا في أمينه العام الدكتور عبداللطيف الزياني أثره في الدفع ببلورة الأفكار الى حيّز الوجود، وكان لدفء الأجواء التي عشناها وأحسسنا بها في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون ماجعل الجميع ينصهر في جوٍّ لا ضبابية فيه ولا وحشة“.

وقال ان وراء نجاح هذا التحالف ”المصداقية التي لا تنكر من الجميع والرغبة الجامحة في الإسهام في عمليَّة السيّر بالوطن الى بر الأمن والأمان“.

وتابع: ”وإلى كل ماسبق إن كان هناك من يستحق الشكر والثناء فهو الدكتور صالح القنيعير الذي بحكمته وبذله من وقته وجُهده ماأضفى على اللقاءات والنقاشات روح التحدي لتجاوز ماقد كان يظهر أحياناً من التعثر في صعاب سرعان ماكان يحوّلها الى ماضٍ لا لزوم للتوقف عنده“.

والفريق ركن د. صالح القنيعير، اللذي قال ”اليدومي“ انه ”مهندس التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية“ هو مستشار رئيس الاستخبارات السعودية سابقاً، ومبعوث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الى اليمن.