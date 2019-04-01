البنتاجون الأمريكي يحسم الجدل حول مستقبل الدعم العسكري لحرب اليمن

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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شددت وزارة الدفاع الأمريكية" البنتاجون، " اليوم الإثنين 22 ابريل/نيسان، على أنه لا تراجع ولا تغيير فى الاستراتيجية العسكرية الأمريكية المعمول بها فى حرب اليمن.

وصرحت المتحدثة باسم "البنتاجون " لشؤون مجلس التعاون الخليجى ومنطقة مياه الخليج العربى كوماندر ريبيكا ريبياريتش - فى تصريح لقناة ( الحرة ) الأمريكية - أنه كما أوصى الرئيس دونالد ترامب، فإن أى محاولة لتغيير واقع الاستراتيجية الأمريكية فى اليمن بعيدا عن محاربة المجموعات الارهابية وفى مقدمها تنظيما "داعش" و "القاعدة فى شبه الجزيرة العربية" وتلك المدعومة من إيران، إنما تبدو دون جدوى وغير مفيدة.

واشارت إلى أنه لاتوجد قوات أمريكية "منخرطة " ميدانيا على أرض اليمن.

وأضافت أن القوات الأمريكية ستواصل توفير الدعم "اللوجيستيّ" غير القتالى للتحالف العربى بقيادة السعودية ، بهدف تحسين إجراءاته وتكتيكاته، وخصوصا فيما يتعلق بضمان تطبيق ما نصت عليه معاهدات خوض النزاعات المسلحة ، والحرص على تفادى سقوط ضحايا مدنيين أبرياء.

وكشفت ريباريتش، أنه خلال الأشهر الثمانية الماضية، رصد "البنتاجون "أداء عاليا ومهنياً فى عمليات التحالف العربي، ولا سيما فى أوقات حرجة يكون فيها التهديد الأمنى عاليا.

واختتمت المتحدثة باسم "البنتاجون" تصريحها مؤكدة أن القادة العسكريين الأمريكيين سيواصلون التنسيق مع شركائهم الخليجيين لمعالجة الأزمة الإنسانية فى اليمن ، والدفع فى اتجاه إيجاد تسوية سياسية لها.